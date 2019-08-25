دي بروين يحقق رقم تاريخي في البريميرليج

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الأحد 25 أغسطس 2019
قام البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، بتحقيق رقمًا قياسي خلال مباراة فريقه الجارية أمام بورنموث، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونجح دي بروين في تقديم التمريرة الحاسمة التي حولها زميله الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في شباك بورنموث محرزًا الهدف الأول للسيتي في المباراة.
وتبعاً لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن دي بروين بات أسرع لاعب يقدم 50 تمريرة حاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحقق دي بروين إنجازه خلال 123 مباراة، ويليه في المركز الثاني الألماني مسعود أوزيل (141 مباراة) ثم إيريك كانتونا (143 مباراة)، ودينيس بيركامب (146 مباراة)، بينما يأتي سيسك فابريجاس خامسًا (165 مباراة).
يذكر أن السيتي لديه 4 نقاط حتى الآن في جدول البريميرليج بعد الفوز على وست هام في الجولة الأولى والتعادل مع السبيرز في الثانية.
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