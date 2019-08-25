تشكيلة بيرامديز المصري امام ايتوال دي كونغو في دوري أبطال إفريقيا

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الأحد 25 أغسطس 2019

بيراميدز

قام المدير الفني الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، بالاعلان عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ايتوال دي كونغو بطل الكونغو في إياب الدور التمهيدي من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.



تشكيل بيراميدز شهد غياب المهاجم في ظل تواجد الثنائي جون أنتوي ودودو الجباس على مقاعد البدلاء، في المقابل يشارك الثلاثي إيريك تراوري وإبراهيم حسن وإسلام عيسى في الهجوم.

ومن المقرر أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: مهدي سليمان.

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خط الدفاع: رجب بكار - عبد الله بكري - علي جبر - محمد حمدي.

خط الوسط الدفاعي: نبيل دونجا - أحمد توفيق - عمر جابر.

خط الهجوم: إبراهيم حسن - إيريك تراوري - إسلام عيسى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: دعدور - أحمد أيمن منصور - طارق طه - محمود حمادة - إبراهيم عادل - جون أنتوي - دودو الجباس.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت في مصر بفوز بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.