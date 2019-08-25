ديفيد سيلفا يكسر رقم قياسي جديد مع مانشستر سيتي 

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الأحد 25 أغسطس 2019

ديفيد سيلفا

دخل الإسباني ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي تاريخ النادي عندما يقود فريقه اليوم في مباراته أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي.



ويلتقي مانشستر سيتي مع نظيره بورنموث في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويخوض سيلفا مباراته رقم 400 بقميص مانشستر سيتي ليصبح أول لاعب يصل لهذا الرقم منذ بول باور (1985-1986).

انضم سيلفا إلى ملعب الاتحاد مطلع موسم 2010/2011 قادمًا من فالنسيا وكانت أولى مبارياته أمام توتنهام في أغسطس 2010 في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

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10 مواسم قضاها سيلفا رفقة السيتزنز حقق خلالها العديد من الألقاب وهي بطولة الدوري الإنجليزي (4 مرات)، كأس الاتحاد الإنجليزي (مرتين)، كأس الرابطة (4 مرات) وبطولة الدرع الخيرية مرتين.

خاض سيلفا 399 مباراة في مختلف البطولات سجل 71 هدفًا وصنع 130 تمريرة ناجحة.

الموقع الرسمي لمانشستر سيتي هنأ سيلفا على مشواره الكبير رفقة بلو سكاي وقال بيب جوارديولا مدرب الفريق: "أنا معجب بما فعله سيلفا كثيرًا".

وأضاف: "أكثر ما يعجبني فيه هو خوضه 400 مباراة، لقد قضى ما يقرب من 10 مواسم هنا ، وفعل ما قام به ، إنه أمر لا يصدق".

وتابع: إنه أحد أكثر اللاعبين ذكاء بشكل لا يصدق، إنه أحد أفضل اللاعبين الذين عرفتهم الإطلاق".