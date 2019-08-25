شكرا لقرائتكم محمد الطويلة: حققنا انتصارات بعد إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادى النجوم، أنه حقق انتصارًا جديدًا بالحصول على حكم من اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوة إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018 / 2019.

قال الطويلة فى تصدريحات خاصة، إنه لا يحق لاتحاد الكرة الطعن على هذا الحكم، خاصة وإنهم رفضوا النظر فى الدعوى التى قدمت لهم 3 مرات، فضلاً عن عدم النظر فى التظلم الذى قدموه أيضًا ليفقدوا بذلك أهليتهم فى الطعن على الحكم الذى صدر بإلغاء الهبوط.

وأقامت أندية النجوم وبتروجيت والداخلية دعوى برقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد الإتحاد المصري لكرة القدم فى الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدورى الممتاز إلى الدورى الممتاز (ب) ، وتداولت الجلسات أمام اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي ، والتي شهدت جلسة اليوم بقبول الدعوة وعودة الثلاثة فرق الى الدوري الممتاز.