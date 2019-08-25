شكرا لقرائتكم إلغاء الهبوط .. مصدر قانونى: غير ملزم لاتحاد الكرة والدليل نادى الشرقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرار إلغاء الهبوط إلى أين؟أكد مصدر قانونى باتحاد الكرة، أن قرار اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى بشأن إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز الأخير، غير ملزم لاتحاد الكرة.
وأصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى، حكمًا عاجلاً بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدورى الممتاز لعام 2018/2019 وما يترتب عليه من آثار، مع إبقاء الأندية الثلاثة بموسم 2019/2018.
قرار إلغاء الهبوط قد يواجه نفس مصير الشرقيةقال المصدر إنه سبق وحصل نادى الشرقية على حكم مماثل بعدم الهبوط للقسم الثانى ولم ينفذه اتحاد الكرة لأن هذا الشأن "فنى" يخص مجلس إداة اتحاد الكرة، وليس إدارى أو قانونى خاضع لمركز التسوية، معلقا: "لن ننفذ قرار مركز التسوية".
وهبطت فرق الداخلية بتروجت والنجوم رسميًا إلى دورى القسم الثانى، بعدما استقرت فى قاع جدول مسابقة الدورى العام للموسم الماضى.
واحتل فريق الداخلية بتروجت المركز الـ16 فى جدول المسابقة برصيد 35 نقطة، فيما احتل فريق الداخلية المركز الـ17 برصيد 27 نقطة، وفى المركز الأخير جاء فريق النجوم برصيد 26 نقطة.
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