إلغاء الهبوط .. مصدر قانونى: غير ملزم لاتحاد الكرة والدليل نادى الشرقية...

جدة - عمرو شويل قرار إلغاء الهبوط إلى أين؟ أكد مصدر قانونى باتحاد الكرة، أن قرار اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى بشأن إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز الأخير، غير ملزم لاتحاد الكرة.

وأصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى، حكمًا عاجلاً بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدورى الممتاز لعام 2018/2019 وما يترتب عليه من آثار، مع إبقاء الأندية الثلاثة بموسم 2019/2018.

قرار إلغاء الهبوط قد يواجه نفس مصير الشرقية

قال المصدر إنه سبق وحصل نادى الشرقية على حكم مماثل بعدم الهبوط للقسم الثانى ولم ينفذه اتحاد الكرة لأن هذا الشأن "فنى" يخص مجلس إداة اتحاد الكرة، وليس إدارى أو قانونى خاضع لمركز التسوية، معلقا: "لن ننفذ قرار مركز التسوية".