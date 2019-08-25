شكرا لقرائتكم مفاجأة.. إلغاء هبوط بتروجت والداخلية والنجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت اللجنة الاستشارية بـمركز التسويه والتحكيم الرياضي حكما عاجلا بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدوري الممتاز لعام 2018/2019 وما يترتب عليه من آثار مع إبقاء الأندية الثلاثة بموسم 2019/2018.

كانت فرق الداخلية، بتروجت والنجوم هبطت رسمياً إلى دوري القسم الثاني بعد أن استقرت الثلاث فرق في قاع جدول مسابقة الدوري العام للموسم الماضي.

واحتل فريق الداخلية بتروجت المركز الـ16 في جدول المسابقة برصيد 35 نقطة، فيما احتل فريق الداخلية المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة، وفي المركز الأخير جاء فريق النجوم برصيد 26 نقطة.