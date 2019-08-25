شكرا لقرائتكم محدش عايز أزارو؟ المهاجم الإفريقى الجديد جاهز للتوقيع مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتبط أسم المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلى بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد اتخاذ لجنة التخطيط قراراً برحيله، فى الوقت الذي لم يصل النادي أي عرض رسمي لشرائه حتى لحظة كتابة هذه السطور.

مصدر مطلع داخل النادي الأهلى أكد أن هناك لاعب افريقي جاهز تم الإتفاق معه على كافة التفاصيل التعاقدية، إلا أن الأمر مرهون بتسويق واحد من اللاعبين الأجانب والأقرب سيكون وليد أزارو، الذى ينتظر وصول عرض من أحد الأندية البلجيكية.

وليد ازارو ينتظر عرضا بلجيكيا



واعترف المصدر الأهلاوي بضيق الوقت مؤكداً أن هناك صعوبة فى بيع وليد أزارو خاصة أنه يتواجد حالياً فى المغرب ولا توجد معه أي مفاوضات من أي ناد، مشدداً على أنه فى حالة وصول عرض جيد لتسويق أزارو سيتم التعاقد على الفوز مع مهاجم أجنبي سوبر.