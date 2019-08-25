شكرا لقرائتكم نجوم الكرة المصرية تعدد مزايا كأس ZED ومكاسب الكرة المصرية من البطولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجريت اليوم مراسم سحب قرعة كأس ZED للناشئين تحت 13 سنة والذي تقيمه شركة اورا العقارية ويستمر بدءا من اليوم حتى الجمعة المقبل.

وقدم حفل القرعة الإعلامى سيف زاهر وشارك فيها كل من حازم إمام وعماد متعب وأحمد بلال ووليد صلاح الدين ومحمد شوقي وغانم سلطان نجم الكرة المصرية السابق، ومحمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد الشرقاوي عضو مجلس إدارة نادي الصيد.

وأبدى نجوم الكرة المصرية تفاؤلهم بالبطولة التي تقام نسختها الأولى في مصر بمشاركة فرق الناشئين لفرق عالمية، وجاءت أبرز تصريحات النجوم المشاركين في حفل سحب القرعة كالتالي..

عماد متعب:

سعيد بالتواجد في هذا الحدث وتلك البطولة واتمنى ان تفرز لاعبين كبار لمنتخب مصر في المستقبل وتكون اضافة للكرة المصرية بشكل عام.





حازم إمام:

قطاع الناشئين هو الأهم في منظومة الكرة، وسعيد بوجود استثمار في مصر بهذا القطاع

خلال ١٠ سنوات سيكون لدينا قاعدة كبيرة في مصر، واتمنى ان تستمر البطولة وتتطور كل عام، وسعيد أن أكون متواجد في هذا المشروع الكبير.



أحمد بلال: الاحتكاك بالأندية الأوروبية أمر مهم للناشئين لاكتساب شجاعة ومزيد من الثقة وكسر حاجز الرهبة الذي ينتاب بعض اللاعبين الكبار عند مواجهة أي فريق من أوروبا.

أتمنى أن تستمر البطولة وتكون بداية تكوين جيل لمنتخب مصر يكون قادر على المنافسة على كأس العالم.





محمد شوقي:

أشكر كل من تبنى الفكرة لانها مهمة لاكساب اللاعبين مزيد من الثقة واعتقد ان الجيل الحالي اكثر حظا من الاجيال السابقة واتمنى ان تتسع قاعد البطولة في السنوات المقبلة وضم فرق اكبر.





وليد صلاح الدين:

اتمنى ان يستغل اللاعبين الناشئين تلك اللطولة لتقديم انفسهم بافضل شكل ممكن وأقول للجميع ان تحقيق الاحلام ليس مستحيلا لاي لاعب كرة وهناك العديد من النماذج مثل محمد صلاح الذي خرج من احدى القرى المصرية واصبح احد افضل نجوم العالم حاليا، واتمنى التوفيق للجميع.





وجاءت القرعة كالتالي..

المجموعة الأولى:

مارسيليا الفرنسي

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اوترخت الهولندي

اكاديمية باريس سان جيرمان زايد

بيسكارا الايطالي

اكاديمية باريس سان جيرمان كونكورديا

الصفاقسي التونسي

المجموعة الثانية:

جينت البلجيكي

فالنسيا الاسباني

اكاديمية باريس سان جيرمان مصر

فريق يانج ستارز من مصر

بارما الايطالي

الافريقي التونسي

كاس زيد، ZED CUP، حازم امام، عماد متعب ، محمد شوقي