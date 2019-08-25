المقاصة يغلق باب الانتقالات خلال ساعات...

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جدة - عمرو شويل شهدت الأيام الماضية أنباء عن دخول أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك في حسابات مصر المقاصة، حيث كشف مصدر مقرب من اللاعب أن حفني تلقى ثلاثة عروض خلال الفترة الماضية من الاسماعيلي والمقاصة والمصري ، و اقترب مسئولو الفريق الفيومي من إغلاق ملف الميركاتو الصيفي بحسم المقعد الأخير المتبقي في قائمة الفريق ، والذي من المرجح أن يتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة.

واستطاع نادي مصر المقاصة أن يضم 6 صفقات حتى الآن وهي: ـ خالد أوتشو قادماً من تشيرتش هيل براثرز الهندي ـ محمد ابراهيم قادماً من الزمالك ـ صلاح أمين قادما من الزمالك Advertisements ـ إيدو موسيس قادماً من حرس الحدود ـ أحمد صبيحة قادماً من نادي النصر ـ محمود فهمي قادماً من نادي النصر ويستعد الفريق الفيومي لمواجهة نادي الزمالك الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب في الأسكندرية، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس مصر.

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