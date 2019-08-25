شكرا لقرائتكم قبل المواجهة الأفريقية.. شاهد رباعية بيراميدز فى شباك بطل الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقبل مواجهة اليوم فقد سبق وألتقى الفريقان فى ذهاب الدورالتمهيدى ، وتغلب الفريق المصرى الفوز على منافسه الكونغولى
أقيمت المباراة يوم 10 أغسطس الجارى ، و انتهت بفوز بيراميدز برباعية مقابل هدف أمام إيتوال الكونغولى ، بذهاب دور الـ 64 من البطولة
أحرز الاهداف جون أنطوى ، هدفان و الايفوارى ايريك تراورى، و احمد على من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الفريق المنافس بان موكوكبو
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