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قبل المواجهة الأفريقية.. شاهد رباعية بيراميدز فى شباك بطل الكونغو...

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جدة - عمرو شويل يلتقى فريق بيراميدز  فى الرابعة و النصف مع نظيره إيتوال دو الكونغولى فى إطار منافسات إياب دور التمهيدى من بدولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

 

وقبل مواجهة اليوم فقد سبق وألتقى الفريقان فى ذهاب الدورالتمهيدى ، وتغلب الفريق المصرى الفوز على منافسه الكونغولى

 

أقيمت المباراة يوم 10 أغسطس الجارى ، و انتهت بفوز بيراميدز برباعية  مقابل هدف أمام إيتوال الكونغولى ، بذهاب دور الـ 64 من البطولة 

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أحرز الاهداف جون أنطوى ، هدفان  و الايفوارى ايريك تراورى، و احمد على من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الفريق المنافس بان موكوكبو  

 

 

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