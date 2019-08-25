شكرا لقرائتكم قبل المواجهة الأفريقية.. شاهد رباعية بيراميدز فى شباك بطل الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق بيراميدز فى الرابعة و النصف مع نظيره إيتوال دو الكونغولى فى إطار منافسات إياب دور التمهيدى من بدولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

وقبل مواجهة اليوم فقد سبق وألتقى الفريقان فى ذهاب الدورالتمهيدى ، وتغلب الفريق المصرى الفوز على منافسه الكونغولى

أقيمت المباراة يوم 10 أغسطس الجارى ، و انتهت بفوز بيراميدز برباعية مقابل هدف أمام إيتوال الكونغولى ، بذهاب دور الـ 64 من البطولة

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أحرز الاهداف جون أنطوى ، هدفان و الايفوارى ايريك تراورى، و احمد على من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الفريق المنافس بان موكوكبو