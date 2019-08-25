عرض قرار إلغاء الهبوط على قانونية اتحاد الكرة لدراسته...

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جدة - عمرو شويل إلغاء الهبوط يقلب الطاولة على دورى 2018/2019



كشف مصدر مسئولو باتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية برئاسة عمر و الجنايني ستقوم بعرض قرار لجنة التسوية الرياضي بإلغاء الهبوط في الموسم الماضي على لجنة الشئون القانونية بالجبلاية.

تابع المصدر أن اللجنة القانونية من شأنها دراسة الموقف من كل النواحي لمعرفة مدى قانونية الدفوع التي استند إليها الحكم قبل التعامل مع الحكم.

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ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة القانونية باتحاد الكرة لتحضير الرد على قرار إلغاء الهبوط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحفظ حقوق الجبلاية في القضية.

إلغاء الهبوط يضرب كرسى × كلوب الدورى



وأقامت أندية النجوم وبتروجيت والداخلية دعوى برقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد الإتحاد المصري لكرة القدم فى الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدورى الممتاز إلى الدورى الممتاز (ب) ، وتداولت الجلسات أمام اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي ، والتي شهدت جلسة اليوم بقبول الدعوة وعودة الثلاثة فرق الى الدوري الممتاز.