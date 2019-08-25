شكرا لقرائتكم الداخلية: إلغاء الهبوط يمثل عدالة السماء وكنا واثقين من البقاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق اللواء عثمان الدسوقى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الداخلية، على حكم اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى، بإلغاء الهبوط إلى دورى القسم الثانى عن الموسم الماضى.

وكشف الدسوقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": حكم اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى يمثل عدالة السماء وكنا واثقين فى عدالة ونزاهة القضاء المصرى، وأضاف الدسوقى أن الفريق على أتم الاستعداد للمشاركة فى الدورى الممتاز بالموسم الجديد، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت ستعدادات مكثفة للاعبى الداخلية والعديد من المباريات الودية التى شهدت أداءً مرضياً من جانب اللاعبين.

من جانبه أعرب ضياء عبد الصمد المدير الفنى لفريق الداخلية عن سعادته بحكم اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى، مشيراً إلى أن الداخلية استعد جيداً خلال الفترة الماضية وعلى أتم الجاهزية للمشاركة فى الدورى العام الموسم المقبل.

أضاف عبد الصمد فى تصريحات خاصة أن الفريق أغلق ملف الميركاتو الصيفى واكتفى بالمجموعة التى ضمها من اللاعبين دون أى إضافة جديدة حتى مع العودة للممتاز.

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كانت فرق الداخلية، بتروجت والنجوم هبطت رسمياً إلى دورى القسم الثانى بعد أن استقرت الثلاث فرق فى قاع جدول مسابقة الدورى العام للموسم الماضى.

واحتل فريق الداخلية بتروجت المركز الـ 16 فى جدول المسابقة برصيد 35 نقطة، فيما احتل فريق الداخلية المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة، وفى المركز الأخير جاء فريق النجوم برصيد 26 نقطة.