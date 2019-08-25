شكرا لقرائتكم التفاصيل الكاملة لإصابة عبدالرزاق حمد الله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، السعودية ، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، أظهرت الفحوصات عدم تعافي اللاعب من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الفريق يوم الخميس الماضي أمام ضمك ضمن منافسات الجولة الاولى من عمر مسابقة الدوري السعودي ، وهو ما يقلل من حظوظ المهاجم المغربي في المشاركة مع النصر السعودي أمام السد القطري في المباراة المحدد لها غداً الاثنين بملعب "الملك فهد" الدولي في ذهاب الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اسيا.

وأضافت الصحيفة "تم تشخيص إصابة حمد الله بالتواء في مفصل القدم، وينتظر أن يخضع اللاعب سيجري فحوصات مستمرة صباح اليوم الأحد وغدا الاثنين لمتابعة أي تطورات أو تحسن في الإصابة".

وتحدثت الصحيفة أن روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر بدء في تجهيز اللاعب الشاب فراس البريكان ليكون بديلاً عن حمد الله في لقاء الغد.

ومن المتوقع أن يدخل فيتوريا مدرب النصر لقاء الغد بتشكيل مكون من الحارس الأسترالي براد جونز وفي خط الدفاع سلطان الغنام وعمر هوساوي وعبد الله مادو وعبد الرحمن العبيد وفي خط الوسط عبد الرحمن الدوسري وعبد الله الخيبري والمغربي نور الدين امرابط والبرازيلي جوليانو وفهد الجميعة وفي خط الهجوم الشاب فراس البريكان.