شكرا لقرائتكم التفاصيل الكاملة لإصابة عبدالرزاق حمد الله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضافت الصحيفة "تم تشخيص إصابة حمد الله بالتواء في مفصل القدم، وينتظر أن يخضع اللاعب سيجري فحوصات مستمرة صباح اليوم الأحد وغدا الاثنين لمتابعة أي تطورات أو تحسن في الإصابة".
وتحدثت الصحيفة أن روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر بدء في تجهيز اللاعب الشاب فراس البريكان ليكون بديلاً عن حمد الله في لقاء الغد.
ومن المتوقع أن يدخل فيتوريا مدرب النصر لقاء الغد بتشكيل مكون من الحارس الأسترالي براد جونز وفي خط الدفاع سلطان الغنام وعمر هوساوي وعبد الله مادو وعبد الرحمن العبيد وفي خط الوسط عبد الرحمن الدوسري وعبد الله الخيبري والمغربي نور الدين امرابط والبرازيلي جوليانو وفهد الجميعة وفي خط الهجوم الشاب فراس البريكان.
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