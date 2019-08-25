شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستقر على 60% من القوام الأساسى للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الإسماعيلى دخل معسكرا مغلقا بأكتوبر بداية من الأربعاء الماضى وتعادل سلبياً مع بتروجت مساء الجمعة ثم تعادل مع الاعلاميين 1-1 مساء السبت، ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع كوكا كولا مساء الثلاثاء ثم فاز على البلاستيك بهدفين مقابل هدف مساء الجمعة وأخيرا واجه انبى .
ويلعب الاسماعيلى 5 مباريات ودية أخرى فى المرحلة الاخيرة من الاستعداد لأهلى بنى غازى الليبى وهى المصرى البورسعيدى فى 29 أغسطس الجارى على ملعب القناة ثم يواجه المريخ 30 أغسطس، والمعادى يوم 3 سبتمبر المقبل على أن يواجه أسوان يوم 5 سبتمبر المقبل، والكهرباء فى 6 من الشهر ذاته، وتقام المباريات الأربعة الأخيرة على استاد الإسماعيلية.
الإسماعيلى يستعد لمواجهة أهلى بنغازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.
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