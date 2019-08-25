شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستقر على 60% من القوام الأساسى للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن محمود جابر المدير الفني للاسماعيلى استقر على 60% من القوام الأساسى لتشكيلة الدراويش بالموسم الجديد بعد نهاية معسكر الفريق بمدينة 6 أكتوبر.

الإسماعيلى دخل معسكرا مغلقا بأكتوبر بداية من الأربعاء الماضى وتعادل سلبياً مع بتروجت مساء الجمعة ثم تعادل مع الاعلاميين 1-1 مساء السبت، ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع كوكا كولا مساء الثلاثاء ثم فاز على البلاستيك بهدفين مقابل هدف مساء الجمعة وأخيرا واجه انبى .

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ويلعب الاسماعيلى 5 مباريات ودية أخرى فى المرحلة الاخيرة من الاستعداد لأهلى بنى غازى الليبى وهى المصرى البورسعيدى فى 29 أغسطس الجارى على ملعب القناة ثم يواجه المريخ 30 أغسطس، والمعادى يوم 3 سبتمبر المقبل على أن يواجه أسوان يوم 5 سبتمبر المقبل، والكهرباء فى 6 من الشهر ذاته، وتقام المباريات الأربعة الأخيرة على استاد الإسماعيلية.

الإسماعيلى يستعد لمواجهة أهلى بنغازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.