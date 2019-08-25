شكرا لقرائتكم إلغاء الهبوط .. الخليج 365 ينشر نص حكم مركز التسوية فى ترتيب فرق الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الخليج 365 على نص الحكم الذى اصدره مركز التسوية و التحكيم بإلغاء الهبوط فى مسابقة الدورى الممتاز . وكانت اللجنة الاستشارية " الجانب المستعجل "بمركز التسوية والتحكيم أصدرت حكم بوقف هبوط أندية بتروجت والداخلية والنجوم وإستمرارهم في الدوري لحين الفصل في الجانب الموضوعي للدعوى. وأقيمت أندية بتروجت والداخلية والنجوم الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 بإلغاء هبوطهم لدورى القسم الثانى . Advertisements صدر الحكم اليوم ، وجاء بالنص على .. أولا : بقبول الدعوى شكلا . ثانيا :وقف إعلان ترتيب الأندية المشاركة في الموسم 2018/2019 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إستمرار الأندية الثلاثة ومشاركتهم في الموسم 2019/2020 وذلك مؤقتا لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة. ثالثا : احالة الدعوى للجانب الموضوعي للنظر فيه من هيئة التحكيم المختصة لنظر الدعوى.

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