شكرا لقرائتكم تراوري يقود بيراميدز في مواجهة ايتوال الكونغولي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر تشكيل فريق بيراميدز فى مواجهة ايتوال الكونغولي، فى المباراة التى ستقام مساء اليوم، في إياب دور الـ 64 لبطولة الكونفدرالية الافريقية، شهد التشكيل عدم تواجد رأس حربة صريح.



وجاء التشكيل كالتالي : حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: عبدالله بكري، علي جبر، محمد حمدي، رجب بكار.

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خط الوسط: نبيل دونجا، أحمد توفيق، عمر جابر.

خط الهجو: إريك تراوري، ابراهيم حسن، إسلام عيسي.

جاءت مقاعد بدلاء بيراميدز كلاً من:"أحمد دعدور، أحمد أيمن، طارق طه، محمود حمادة، إبراهيم عادل، جون أنطوى، دودو الجباس"، فيما تم استبعاد عبد الله السعيد للإصابة بشد فى عضلة السمانة كما تم استبعاد أحمد الشناوى لعدم تعافيه من الإصابة التى لحقت به فى مباراة الأهلى بكأس مصر، كان بيراميدز قد ألتقى مع إيتوال فى ذهاب الدور التمهيدى وانتهى بفوز بيراميدز برباعية مقابل هدف احرزها جون انطوى "هدفان" واريك تراورى وأحمد على.