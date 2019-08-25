شكرا لقرائتكم النصر يستدرج السد القطري في قمة آسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض النصر اختباراً صعباً حينما يستضيف السد القطري يوم الاثنين على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

ويتطلع النصر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة الفوز لاسيما وأن جماهيره من المتوقع أن تملأ مدرجات ستاد الملك فهد لمؤازرة أصفر العاصمة.

وبدأ النصر موسمه قويا حيث نجح في تخطي عقبة الوحدة الإماراتي بتعادله ذهاباً 1-1 وفوزه إياباً 3-2 في دوري أبطال آسيا ليطير إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركاته بنظام المسابقة الجديد، في حين أنه سبق أن وصل لنهائي المسابقة عام 1996 والذي خسره 1-صفر أمام سيونغنام الكوري الجنوبي.

وواصل النصر عروضه القوية بعدما افتتح حملة الدفاع عن لقبه دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بفوزه على ضيفه ضمك 2-صفر والتي سجلها البرازيلي جوليانو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

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وتعرض البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر إلى ضربةٍ قوية بعد إصابة المغربي عبدالرزاق حمدلله والذي خرج عند الدقيقة 71 متأثراً بالتواء بالمفصل.

وعلى الرغم من أن النصر أعلن أن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية التي تسبق المباراة بـ48 ساعة إلا أن مشاركته لا تزال غامضة، في حين تأكدت مشاركة المدافع عمر هوساوي، والذي غاب عن لقاء ضمك الماضي بسبب الإصابة.

وقرر البرتغالي فيتوريا ضم المغربي نور الدين أمرابط لقائمته الآسيوية بديلاً للمدافع البرازيلي مايكون بيريرا لينضم إلى مواطنه حمدالله والبرازيلي جوليانو والحارس الأسترالي براد جونز. وفي المقابل وصل السد إلى هذا الدور بعد تخطيه عقبة مواطنه الدحيل بتعادلهما ذهاباً 1-1 وفوزه إياباً 3-1.

وافتتح السد موسمه المحلي بتتويجه بلقب كأس السوبر بعد فوزه على الدحيل 1-صفر، في حين بدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بفوزه على ضيفه الوكرة 4-1.

واستبعد الإسباني تشافي مدرب السد لاعبه الكوري الجنوبي نام تاي هي بسبب الإصابة، في حين تأكدت مشاركة اللاعب أكرم عفيف والذي تعرض لإصابة في مباراة الوكرة الماضية.