شكرا لقرائتكم تقارير تكشف تجديد عقد تيمو فيرنر حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن تيمو فيرنر، مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم، مدد عقده بشكل مبكر مع ناديه لايبزيغ.

وبحسب تقرير لمجلة "كيكر" الألمانية الرياضية، سيستمر العقد الجديد لفيرنر، 23 عاماً، حتى نهاية يونيو 2023.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية تحدثت في وقت سابق عن تمديد محتمل لعقد فيرنر، ونوهت إلى أن هذا التمديد يمكن أن يتم الإعلان عنه قبل مباراة الفريق أمام اينتراخت فرانكفورت يوم الأحد.

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وتابعت هذه التقارير أن عقد فيرنر الأصلي ينتهي الصيف المقبل ما يتيح له حرية الانتقال إلى نادٍ آخر. ويُعْتَقَد أن فيرنر ظل يتمنى لفترة طويلة الانتقال إلى بايرن ميونخ، الأمر الذي جعل لايبزيج يسعى إلى بيعه هذا الصيف، أو تمديد عقده.

وكان فيرنر يرفض عرضاً قدمه لايبزيغ له منذ فترة، وحسب مجلة "كيكر"، من المنتظر أن يحصل فيرنر على زيادة كبيرة في راتبه كما تمت إضافة بند في العقد يلزم الطرف الراغب في فسخه بدفع 30 مليون يورو.

كان مسؤولو لايبزيغ أكدوا مراراً بشأن المفاوضات التي استمرت على مدار نحو عام أنهم عرضوا على فيرنر أقصى ما يمكن أن يتحمله النادي ماليا، وأبقى المسؤولون الباب مفتوحاً أمام المهاجم حتى مع تفويته مهلة بعد أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن بايرن كان أخطر الجانب الممثل لفيرنر أنه غير عازم على ضم اللاعب هذا الصيف. ويُعْتَقَد أن فيرنر لم يتلقَّ عرضا محددا سوى من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، لكنه يرفض الاحتراف خارج ألمانيا.