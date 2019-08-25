شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاهلى الجديد..بطولة أفريقيا تُعجّل بإعلان "خليفة" لاسارتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو النادى الاهلي من حسم ملف المدرب الأجنبي بعد المفاوضات المُكثفة التى اجروها على مدار الساعات الماضية لاختيار المدير الفني الجديد الذى سيخلف الأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخروج من كأس مصر مؤخراً بالخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في دور الـ16 للكأس.

محمود الخطيب رئيس النادي عقد أكثر من جلسة على مدار الساعات الماضية مع أعضاء لجنة التخطيط وكان أخرها أمس ، السبت، حيث عقدت اللجنة أجتماعاً مطوّلاً أستمر أربعة ساعات تقريباً بحضور الخطيب والدكتور طه إسماعيل رئيس اللجنة وزكريا ناصف وخالد بيبو عضوي اللجنة.

مصدر مطلع داخل إدارة الأهلي قال أن ناديه استقر علي اسم المدير الفني الجديد الذي سيخلف مارتن لاسارتي وقال المصدر: "تم الاستقرار على اسم أحد المدربين بعد المفاضلة بينه وبين أكثر من 30 سيرة ذاتية، كان هناك من هم لديهم أولوية عنه، ولكن نشب خلافات في بعض الأمور ، مُتابعاً: لكننا توصلنا لشبه اتفاق رسمي مع أحد المدريين ونحن حاليا في مرحلة التفاوض الأخيرة.

وأضاف المصدر أن ناديه يُجهّز أكثر من بديل تحسبا لفشل المفاوضات مع المدرب في اللحظات الأخيرة، وتتكتم إدارة الأهلى علي اسم المدرب، إلا أنها أكدت فى الوقت ذاته أنه ليس الكرواتي زوران ماميتش أو الإسباني فلوريس.

Advertisements

ويتطلع مسئولو النادي لحسم ملف المدرب الجديد ليقود الفريق في دور الـ32 ببطولة منتصف سبتمبر المقبل أمام الفائز من ميكيلي الأثيوبي وكانو الغيبي .

وقاد محمد يوسف المدرب العام بالفريق الأهلي في مباراة "إطلع بره" مساء أمس الأول ، الجمعة، في أياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب والتى فاز فيها الأحمر بتسعة أهداف نظيفة ويستمر يوسف لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سيتم الإعلان عنه في غضون الـ48 ساعة المقبلة.