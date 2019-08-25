شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يغلق الميركاتو الصيفي بصفقة أخيرة ويجهز القائمة النهائية للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو نادي مصر المقاصة من إغلاق ملف الميركاتو الصيفي بحسم المقعد الأخير المتبقي في قائمة الفريق الفيومي، والذي من المرجح أن يتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة.

كانت الأيام الماضية قد شهدت أنباء عن دخول أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك في حسابات مصر المقاصة، حيث كشف مصدر مقرب من اللاعب أن حفني تلقى ثلاثة عروض خلال الفترة الماضية من الاسماعيلي والمقاصة والمصري.

واستطاع نادي مصر المقاصة أن يضم 6 صفقات حتى الآن وهي:

ـ خالد أوتشو قادماً من تشيرتش هيل براثرز الهندي

ـ محمد ابراهيم قادماً من الزمالك

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ـ صلاح أمين قادما من الزمالك

ـ إيدو موسيس قادماً من حرس الحدود

ـ أحمد صبيحة قادماً من نادي النصر

ـ محمود فهمي قادماً من نادي النصر

ويستعد الفريق الفيومي لمواجهة نادي الزمالك الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب في الأسكندرية، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس مصر.