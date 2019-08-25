شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الطويلة: لا يحق لاتحاد الكرة الطعن على حكم إلغاء الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادى النجوم، تحقيق انتصار جديد للعدل بالحصول على حكم من اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدورى الممتاز موسم 2018/2019.

وأضاف الطويلة، فى تصدريحاته لـ"الخليج 365"، أنه لا يحق لاتحاد الكرة الطعن على هذا الحكم، خاصة أنهم رفضوا النظر فى الدعوى التى قدمت لهم 3 مرات، فضلاً عن عدم النظر فى التظلم الذى قدم أيضًا ليفقدوا بذلك أهليتهم فى الطعن على الحكم الذى صدر بإلغاء الهبوط.

وأقامت أندية النجوم وبتروجيت والداخلية دعوى برقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم فى الجانب المستعجل، بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدورى الممتاز إلى الدورى الممتاز (ب)، وتداولت الجلسات أمام اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى، والتى شهدت جلسة اليوم بقبول الدعوة وعودة الثلاثة فرق الى الدورى الممتاز.