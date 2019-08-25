شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يستقر على 60 % من تشكيل الأسماعيلى بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة محمود جابر على 60 % من القوام الاساسى لتشكيلة الدراويش بالموسم الجديد بعد نهاية معسكر الفريق بمدينة 6 أكتوبر.

ودخل الإسماعيلى معسكرا مغلقا بأكتوبر بداية من الأربعاء الماضى وتعادل سلبياً مع بتروجت مساء الجمعة ثم تعادل مع الاعلاميين 1-1 مساء السبت، ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع كوكا كولا مساء الثلاثاء ثم فاز على البلاستيك بهدفين مقابل هدف مساء الجمعة وأخيرا واجه انبى .

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ومن المقرر أن يلعب الاسماعيلى 5 مباريات ودية أخرى فى المرحلة الأخيرة من الاستعداد لأهلى بنى غازى الليبى وهى المصرى البورسعيدى فى 29 أغسطس الجارى على ملعب القناة ثم يواجه المريخ 30 أغسطس، والمعادى يوم 3 سبتمبر المقبل على أن يواجه أسوان يوم 5 سبتمبر المقبل، والكهرباء فى 6 من الشهر ذاته، وتقام المباريات الأربعة الأخيرة على استاد الإسماعيلية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.