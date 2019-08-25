شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية عن إلغاء الهبوط للمظاليم: عدالة السماء وجاهزون للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق اللواء عثمان الدسوقى، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الداخلية، على حكم اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى بإلغاء الهبوط إلى دورى القسم الثانى عن الموسم الماضى.

وقال الدسوقى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حكم مركز التسوية يمثل عدالة السماء وكنا واثقون فى عدالة ونزاهة القضاء المصرى، موضحاً أن الفريق على أتم الاستعداد للمشاركة فى الدورى الممتاز بالموسم الجديد، وأن الفترة الماضية شهدت استعدادات مكثفة للاعبى الداخلية والعديد من المباريات الودية التى شهدت أداءً مرضياً من جانب اللاعبين.

من جهته، أعرب ضياء عبد الصمد، المدير الفنى لفريق الداخلية عن سعادته بحكم مركز التسوية، مشيراً إلى أن الداخلية استعد جيداً خلال الفترة الماضية وعلى أتم الجاهزية للمشاركة فى الدورى العام الموسم المقبل.

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وأضاف عبد الصمد، فى تصريحات خاصة، أن الفريق أغلق ملف الميركاتو الصيفى واكتفى بالمجموعة التى ضمها من اللاعبين دون أى إضافة جديدة حتى مع العودة للممتاز.

وكانت فرق الداخلية بتروجت والنجوم هبطت رسمياً إلى دورى القسم الثانى بعدما استقرت الثلاث فرق فى قاع جدول مسابقة الدورى العام للموسم الماضى.

واحتل فريق الداخلية بتروجت المركز الـ 16 فى جدول المسابقة برصيد 35 نقطة، فيما احتل فريق الداخلية المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة، وفى المركز الأخير جاء فريق النجوم برصيد 26 نقطة.