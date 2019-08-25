شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 25 أغسطس 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلى يرصد 1.5 مليون دولار لضم مهاجم أجنبى ويبدأ تسويق أزارو، وفد فيفا يزور اتحاد الكرة شهريا لمتابعة عمل اللجنة الخماسية.

متعب يفاضل بين ريال مدريد وبرشلونة وليفربول ويوفتوس لإقامة مهرجان اعتزاله

يتفاوض عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والأهلي السابق، مع أربعة أندية عالمية لإقامة مهرجان اعتزاله خلال الفترة المقبلة.

يبحث مسئولو الأهلى التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد، فى الوقت الذي يملك النادي بالفعل أكثر من لاعب لاقى قبولاً لدى لجنة التخطيط ولكن تفعيل التعاقد مؤجل حتى هذه اللحظة .

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تدرس إعادة الإشراف على اللجان

يدرس مسئولو اللجنة الخماسية إعادة الإشراف فيما بينهم على اللجان و المنتخبات سواء المنتخب الأول أو الأوليمبي و الناشئين وتوزيع الملفات وعلى رأسها تعديل اللوائح الخاصة بالنظام الأساسي استعداداً للإنتخابات المقبلة إلى جانب النظر فى مسابقات القسم الثانى و الثالث حتى يتم إنجاز الملفات فى فترة قصيرة خاصة أن هناك ملفات يجب الإنتهاء منها خلال أيام قليلة وعلى رأسها دوريات المظاليم و الترتيب لمعسكر المنتخب الأول فى الأشهر المقبلة والذى يستعد الفراعنة من خلاله لتصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون و التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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وفد فيفا يزور اتحاد الكرة شهريا لمتابعة عمل اللجنة الخماسية

اتفق وفد الاتحاد الدولي لكرة – فيفا- الذى تواجد فى القاهرة مرتين خلال شهر أغسطس الحالي مع اللجنة الخماسية لإدارة أعمال اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على تنظيم زيارات شهرية من قبل وفد الفيفا و تحديدا لجنة الحوكمة و التطبيع لمتابعة سير العمل داخل الجبلاية كما هو متبع فى معظم الاتحادات الأهلية التى قام مجلس إدارتها بالتقدم بالإستقالة و الرحيل.

لاسارتي يغادر القاهرة الأسبوع الجارى بعد إنهاء علاقته مع الأهلي

غادر سباستيان المدرب العام السابق لفريق الأهلي، وإليخاندور مدرب الأحمال البدنية السابق بالفريق القاهرة خلال الساعات الماضية، فيما مازال الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للأهلي متواجداً بالقاهرة لظروف خاصة.

ديفندر الزمالك الصاعد يعود اليوم من ألمانيا لتلقى العزاء فى وفاة والدته

يعود فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، محمود حسن لاعب وسط الزمالك الصاعد إلى القاهرة قادما من ألمانيا، وذلك بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى الأمامى والغضروف الخارجى تحت إشراف الدكتور ماير.

باسم مرسى يتدرب منفرداً فى الإنتاج الحربى بسبب وتر أكيلس

يحرص باسم مرسى، مهاجم الزمالك المعار للإنتاج الحربى، على التدريب بشكل منفرد على ملعب المصانع الحربية بعيداً عن تدريب الفريق بسبب استمرار معاناته من التهابات فى وتر أكيليس، بعد أنهى البرنامج التأهيلى الذى وضعه له الجهاز الطبى بالإنتاج .