شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يغلق الميركاتو الصيفى بثلاث صفقات ويجهز القائمة النهائية للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مسئولو الداخلية ملف الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع ثلاث صفقات أخيرة، حيث ضم الداخلية أحمد عبد الفتاح الملقب بالعندليب من فريق إنبي، وسامي عبد الستار، ومصطفى حجاب من إف سي مصر.

وأكد ضياء عبد الصمد المدير الفني للداخلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه اكتفى بالصفقات التي تم حسمها خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرًا إلى أنه سيعلن قائمة الداخلية للموسم الجديد خلال الساعات المقبلة.

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ويواجه الداخلية فريق الأوليمبي اليوم الأحد وديًا، وذلك في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.