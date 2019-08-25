شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التسوية يقضى بإلغاء هبوط الداخلية وبتروجت والنجوم من الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى، حكمًا عاجلاً بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدورى الممتاز لعام 2018/2019 وما يترتب عليه من آثار، مع إبقاء الأندية الثلاثة بموسم 2019/2018.

وهبطت فرق الداخلية بتروجت والنجوم رسميًا إلى دورى القسم الثانى، بعدما استقرت فى قاع جدول مسابقة الدورى العام للموسم الماضى.

واحتل فريق الداخلية بتروجت المركز الـ16 فى جدول المسابقة برصيد 35 نقطة، فيما احتل فريق الداخلية المركز الـ17 برصيد 27 نقطة، وفى المركز الأخير جاء فريق النجوم برصيد 26 نقطة.