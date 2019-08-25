بيراميدز يواجه إيتوال بدون مهاجم.. وأنطوى على الدكة واستبعاد السعيد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسى سباستيان ديسابر، المدير الفنى لنادى بيراميدز، تشكيل الفريق الأساسى فى مواجهة ايتوال الكونغولى، فى المباراة التى ستقام بعد قليل فى إياب دور الـ 64 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وشهد التشكيل عدم تواجد رأس حربة صريح.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: مهدى سليمان.

خط الدفاع: عبدالله بكري، علي جبر، محمد حمدي، رجب بكار.

خط الوسط: نبيل دونجا، أحمد توفيق، عمر جابر.

خط الهجو: إريك تراوري، ابراهيم حسن، إسلام عيسي.

جاءت مقاعد بدلاء بيراميدز كل من: "أحمد دعدور، أحمد أيمن، طارق طه، محمود حمادة، إبراهيم عادل، جون أنطوى، دودو الجباس"، فيما تم استبعاد عبد الله السعيد للإصابة بشد فى عضلة السمانة، كما تم استبعاد أحمد الشناوى لعدم تعافيه من الإصابة التى لحقت به فى مباراة الأهلى بكأس مصر.

كان بيراميدز قد التقى مع إيتوال فى ذهاب الدور التمهيدى وانتهى بفوز بيراميدز برباعية مقابل هدف أحرزها جون أنطوى "هدفين" وإريك تراورى وأحمد على.