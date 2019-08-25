أول رد فعل من النجوم لمصراوي بعد حكم إلغاء الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن اتحاد الكرة لا يحق له الطعن على حكم إلغاء الهبوط واستمرار النجوم والداخلية وبتروجيت في الدوري الموسم المقبل.

وسبق وأكد عثمان الدسوقي المشرف العام على فريق الداخلية، بالحصول على حكم نهائي من مركز التسوية والتحكيم الرياضي يقضي بعدم هبوط الداخلية وبتروجيت والنجوم واستمرارهم في الدوري موسم 2019/2020.

وشهد دوري موسم 2018/2019 هبوط أندية بتروجيت والداخلية والنجوم، باحتلال المراكز الـ16 والـ17 والـ18 على الترتيب.

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وقال رئيس النجوم في تصريحات لـ"الخليج 365" "حصلنا على حكم نهائي بإلغاء هبوط الأندية الثلاث للقسم الثاني، سنعود للدوري مرة أخرى".

وواصل "الحكم يُعد نهائيا، اتحاد الكرة ولجنة الاستئناف رفضوا نظر الشكوى في البداية لذلك ليس لهم حق الطعن على القرار".

أندية بتروجيت والداخلية والنجوم، قد لجأت لمركز التسوية وفض المنازعات من أجل المطالبة بإلغاء الهبوط، وتضمنت الدعوى العديد من الأسباب التي تُبطل مسابقة الدوري الممتاز موسم 2018/2019.

الجدير بالذكر، أن دوري 2019/2020 شهد صعود 3 أندية وهم أسوان وطنطا ونادي مصر.