محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أكد نادي بتروجيت حصوله على حكم نهائي من مركز التسوية والتحكيم الرياضي يقضي باستمراره في النسخة الجديدة للدوري المصري الممتاز (2019-2020) مع ناديي الداخلية والنجوم. وشهد الموسم الماضي من الدوري هبوط أندية بتروجيت والداخلية والنجوم، باحتلالهم المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول الترتيب. وقال النادي البترولي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "تم الحكم بإلغاء الهبوط". Advertisements وأضاف: "جاري الحصول على صوره الحكم". وكان عثمان الدسوقي، المشرف العام على الداخلية، كشف في تصريحات لـ"يلا كورة" أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي أصدر حكما نهائيا بعدم هبوط أندية الداخلية وبتروجيت والنجوم. يُذكر أن أندية أسوان وطنطا وإف سي مصر صعدت إلى النسخة الجديدة للدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتروجيت يؤكد إلغاء الهبوط في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.