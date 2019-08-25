الداخلية: مركز التسوية أصدر حكمًا نهائيًا بإلغاء الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف عثمان دسوقي المشرف على فريق الكرة بنادي الداخلية، أن مركز التسوية أصدر حكمًا نهائيًا بإلغاء الهبوط عن موسم (2018 -2019).

وكانت أندية الداخلية وبتروجيت والنجوم رفعت دعوى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بإلغاء الهبوط بسبب عدم توفيق الجبلاية في إدارة مسابقة الدوري الأمر الذي ترتب عليه عدم تكافؤ الفرص.

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ووفقًا للمشرف على فريق الكرة بنادي الداخلية في تصريحات لمصراوي، فأن ناديه أصبح لديه الحق في المشاركة بالدوري خلال الموسم المقبل بعد قرار مركز التسوية الذي أصدر حكمًا نهائيًا.

وهبطت أندية بتروجيت والداخلية والنجوم بعد احتلالهم المراكز 16 و17 و18 على الترتيب في جدول ترتيب الدوري.

يذكر أن أندية أسوان وطنطا واف سي مصر نجحت في الصعود إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل 2019-2020.