بالصور.. ميدو ومتعب وإمام في حفل قرعة بطولة zed الدولية للناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تصوير- نادر نبيل:

تواجد عدد من نجوم الكرة المصرية في حفل قرعة افتتاح النسخة الأولى لبطولة "zed" الدولية للناشئين، التي تحتضنها مصر خلال الفترة ما بين 25 حتى 30 أغسطس الجاري.

تواجد كل من حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، وأحمد حسام ميدو، المدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة، خلال مراسم إجراء القرعة، بالإضافة لتواجد أحمد بلال وعماد متعب ووليد صلاح الدين ومحمد شوقي، لاعبي الأهلي السابقين.

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وتضم البطولة التي تُقام لأول مرة في مصر 12 فريقًا، بينهم أربعة فرق مصرية.

وسيتنافس على اللقب كل من: جينت، فالنسيا، بارما، الإفريقي التونسي، يونج ستارز، باريس سان جيرمان، باريس zed، باريس كونكورديا، مارسيليا، أوتريخت، بيسكارا والصفاقسي.

وتُقام البطولة بنظام تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 فرق تتنافس فيما بينها، ليصعد أول ثلاثة فرق من كل مجموعة، ليكون بذلك 6 فرق يقام بينهم دوري، ويلعب الأول والثاني على اللقب.