الخليج 365 يكشف تفاصيل المفاوضات بين المصري والزمالك لضم بهاء مجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
علم الخليج 365 أن الزمالك يتمسك بالحصول على مبلغ ثلاثة ملايين جنيه، نظير الاستغناء عن خدمات بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق بصفة نهائية لصالح النادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويرفض مجلس إدارة الزمالك رحيل أي لاعب عن القلعة البيضاء مجانًا، ويتمسك النادي بتقاضي مقابل مالي نظير رحيل أي لاعب.
وأبدى مسؤولوو المصري موافقتهم على ضم بهاء مجدي مقابل ثلاثة ملايين جنيه، بشرط تقسيط المبلغ بحيث يتم دفع مليون جنيه للزمالك في الفترة الحالية، على أن يدفع باقي المبلغ خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير.
واستقر الزمالك على رحيل بهاء مجدي بعد التعاقد مع الدولي المصري السابق محمد عبد الشافي والذي انتهى تعاقده مع نادي أهلي جدة السعودي، ليقود الجبهة اليسرى في الموسم الجديد مع عبدالله جمعة.
وصرح مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع المصري على انتقال بهاء مجدي للفريق البورسعيدي سيتم قيد اللاعب في قائمة الفريق.
يُذكر أن صاحب الـ30 عامًا انضم للزمالك الصيف الماضي قادمًا من الإسماعيلي، لكنه لم يقدم المستوى المأمول منه رفقة فرسان القلعة البيضاء.
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