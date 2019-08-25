مدرب الزمالك السابق: جروس وضع ثنائي الأهلي ومهاجم بيراميدز ضمن الأفضل في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال أمير عزمي مدرب الزمالك في جهاز كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض إن السويسري أبدى اعجابه بأحمد علي مهاجم المقاولون العرب وأعتبره أفضل مهلجم فى الموسم الماضي.

وأضاف أمير عزمي خلال تصريحات إذاعية أن جروس أشاد بقدرات أحمد علي وأبدى اندهاشه عندما علم أنه الزمالك استغنى عنه .

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وتعاقد الزمالك مع أحمد علي عام 2013 واستمر مع الفريق الأبيض لمدة عامين قبل الاستغناء عنه مجاناً عام 2015 .

وكشف مجاهد أن جروس أيضاً وضع ثنائي الأهلي علي معلول وجونيور أجايي ضمن الأفضل من خارج الزمالك ببطولة الدوري مؤكداً أن هذا الثلاثي فقط من نال إعجابه محلياً.

ورحل جروس عن الزمالك في الأول من يونيو الماضي بعد نهاية عقده وقبل توقف الدوري لبطولة الأمم الأفريقية 2019 التي توجت بها الجزائر.