مكافأة 200 ألف جنيه لفريدة عثمان بعد إنجازها العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وافق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على صرف مكافأة لتكريم الفراشة المصرية فريدة عثمان بعد إنجازها في بطولة العالم للسباحة.

وحصلت فريدة عثمان على الميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للسباحة للكبار، والتي أقيمت بكوريا خلال الفترة من 9 إلى 29 يوليو 2019، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأكد صبحي أن تكريم الفراشة المصرية فريدة عثمان يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم الأبطال الرياضيين الذين يساهمون في رفع اسم مصر عاليًا.

وأضاف أنه تمت الموافقة على صرف 200 ألف جنيه تكريما للاعبة والجهاز الفني والإداري، بعد المستوى المتميز الذى ظهرت عليه البطلة المصرية في بطولة العالم للسباحة للكبار بتحقيق الميدالية البرونزية.