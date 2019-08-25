محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365
وجه الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك تحذير شديد اللهجة للاعبين بسبب حالة الاستهتار لدى البعض وهو ما وضح في مباراة ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.
وانتهت مباراة الزمالك وبطل الصومال بفوز الفريق الأبيض بسداسية دون رد، ليتأهل لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وحذر المدير الفني اللاعبين من الأنانية وعدم التعاون لأن هذا الأمر قد يكلف الفريق الكثير في المباريات المقبلة.
وحدثت مشادة بين لاعبي الزمالك فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمود علاء، على تسديد ركلة الجزاء الثانية أمام فريق ديكاداها الصومالي.
وكان محمود علاء سدد ركلة الجزاء الأولى للزمالك في المباراة، إلا أن حارس فريق ديكاداها تصدى لها، ثم احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية فى نفس الدقيقة، لتحدث مشادة بين الثلاثي على تسديدها قبل أن يقوم محمود علاء بإحراز الهدف الخامس لفريقه منها.
وأكد المدير الفني للاعبين في جلسته معهم بعد المباراة أنه لن يقبل بالتهاون في المباريات المقبلة، وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهاز الفني فيما يخص تسديد ركلات الترجيح، كما طالب اللاعبين بالاحترام المتبادل بينهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يحذر لاعبي الزمالك بسبب ركلات الجزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.