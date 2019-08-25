للمباراة الثالثة على التوالي.. نيمار خارج قائمة باريس سان جيرمان

غاب البرازيلي نيمار دا سيلفا عن قائمة فريقه باريس سان جيرمان لمواجهة تولوز المقررة مساء الأحد على ملعب حديقة الأمراء في ثالث جولات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأشار البيان الرسمي للنادي إلى أن نيمار الذي تعافى للتو من إصابته، هو حالياً في مرحلة “التدريب”، إلا أن النادي ينتظر استيضاح مستقبل المهاجم البرازيلي في خضم التكهنات والتوترات بشأن رحيله عن حديقة الأمراء قبل انتهاء الميركاتو الصيفي نهاية الشهر الجاري.

وكان مدرب الفريق، الألماني توماس توخل قد أقر في مؤتمره الصحفي السبت، بأن حالة نيمار البدنية في تحسن بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مطلع يونيو الماضي لكنه أكد أنه “طالما وضعه غير واضح، فلا يمكنه اللعب. إذا اتضح وضعه سيلعب غداً، وإذا لم يتضح لن يلعب”.

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وأشار توخل إلى أن نيمار تدرب “بروح جيدة” مع باقي زملائه على مدار الأسبوع لكنه في الوقت ذاته قد يرحل عن النادي إذا تم التوصل لاتفاق قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في الثاني من سبتمبر المقبل.

وأقر المدرب الألماني بأن وضع نجم السيليساو غير الواضح “لا يساعد” الفريق ولكنه يحاول ألا يؤثر عليه كثيراً نظراً لأن “هذا يحدث دائماً مع كبار اللاعبين” على حد قوله.

وإزاء احتمالية عدم تلقي باريس سان جيرمان لعرض يسمح له باستعادة مبلغ الـ222 مليون يورو الذي دفعه لضم اللاعب البرازيلي من برشلونة قبل عامين، فإن النادي ونيمار يستعدان لسيناريو استمراره مع الفريق.