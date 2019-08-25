مصر المقاصة يجدد عقد أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلي السابق

قام مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، بتجديد عقد أحمد عادل عبد المنعم ، الحارس الأساسي لفريق الكرة بالنادي لمدة موسمين مقبلين ، في ظل تألقه الفريق وظهوره بشكل مميز منذ انضمامه لصفوف الفريق قدما من النادي الاهلي في يناير من العام الماضي. وأجتمع اللواء محمد عبد السلام ، مع الحارس ظهر اليوم الأحد بمكتبه بمقر الشركة ، وتم الاتفاق علي بنود التجديد وقام الحارس بالتوقيع على عقود التجديد لمدة موسمين مع فريق المقاصة . واشاد اللواء عبدالسلام باداء احمد عادل والتزامه واصراره علي تقديم مستويات افضل للانضمام للمنتخب الوطني. من جانبه أكد أحمد عادل عبد المنعم ، سعادته بالاستمرار مع فريق مصر للمقاصة وتمسك ادارة النادي بتجديد عقده ، مشيرا بأنه تم الاتفاق بشكل سريع على كافة التفاصيل المتعلقة بالتجديد ولم تكن هناك اى أزمة على الإطلاق . وأضاف حارس المقاصة ، بأن إدارة النادي برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، تتعامل مع اللاعبين بشكل احترافي وتوفر كافة الطلبات للفريق وأن الأجواء مثالية للغاية ، وهو ما جعله يشعر بالراحة مع النادي ويوافق على تجديد عقده بدون شروط.

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