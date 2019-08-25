الاتحاد السكندري يرتدي الزي الابيض امام العربي

أسفر الاجتماع الفني للقاء الاتحاد السكندري والعربي الكويتي في دور الـ 32 البطولة العربية والمقرر اقامتها غداُ في تمام السابعة والربع مساء، علي ملعب صباح السالم، عن ارتداء زعيم الثغر الزى الأبيض. عن ارتداء زعيم الثغر الزى الأبيض. ويرتدي زعيم الثغر فى لقاء الغد القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، فيما يرتدى حارس الفريق السكندرى القميص الأزرق والشورت الأزرق والجوارب الزرقاء. حارس الفريق السكندرى القميص الأزرق والشورت الأزرق والجوارب الزرقاء. بينما يرتدى العربي القميص الأخضر والشورت الأخضر ويرتدى حارس المرمي القميص الأسود والشورت الأسود والجورب الأسود. حضر المؤتمر اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة وسمير محجوب المدير الإدارى.

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