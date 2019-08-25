الجزائري نبيل بن طالب على أعتاب بريمن الألماني

دخل نادى بريمن الألماني في مفاوضات للحصول على خدمات الجزائري نبيل بن طالب لاعب خط وسط فريق شالكه لانضمام لصفوف الفريق خلال فنرة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للتقارير صحيفة المانية فان نادى بريمن يسعى لضم بن

طالب مع توافر بند يتح إمكانية شراءه فى عقد الإعارة ولكن المفاوضات مع نادى شالكة لم تتنهى حتى الان.

انتقل نبيل بن طالب الى نادى شالكه قادمًا

من توتنهام الانجليزى مقابل 19 مليون يورو عام 2013، كما لعب فى نادى ليل الفرنسى عام 2004.

يستعد نادى شالكه لمواجهة هيرتا برلين يوم السبت 31 أغسطس ضمن منافسات الجولة من الدوري الألماني بعد الخسارة أمام برلين ميونج بنتيجة 3-0 فى مبراة الجولة الثانية مساء أمس السبت.