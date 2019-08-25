مؤتمر صحفي لبتروجت والداخلية والنجوم بعد العودة للممتاز

تعكف أندية بتروجت والداخلية والنجوم، على عقد مؤتمر صحفي خلال ساعات، بعد قرار استمرارهم في الدوري الممتاز للموسم الجديد. للموسم الجديد. وكانت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، اصدرت حكما عاجلا بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدوري الممتاز لعام 2019 2020 وما يترتب عليه من اثار مع ابقاء الاندية الثلاثة بالموسم الجديد في الدوري الممتاز. بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدوري الممتاز لعام 2019 2020 وما يترتب عليه من اثار مع ابقاء الاندية الثلاثة بالموسم الجديد في الدوري الممتاز.

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