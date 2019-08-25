التشكيل المتوقع للسد القطري أمام النصر فى دوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب الملك فهد الدولى مباراة النصر السعودى أمام نظيره السد القطري ضمن منافسات ربع نهائى بطولة دورى أبطال اسيا . من المتوقع أن يبدأ الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفنى للسد القطري المباراة بالتشكيل اللأتى: حراسة المرمى : سعد عبدالله الدوسري . خط الدفاع : عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بيدرو ميجيل - وو يونج جونج. Advertisements خط الوسط : سالم الهجري - جابرييل غرنانديز -أكرم حسن عفيف - عبد العزيز الإنصاري - علي أسد الله. حسن عفيف - عبد العزيز الإنصاري - علي أسد الله. خط الهجوم: بغداد بونجاح. يغيب عن السد القطرى الكوري نام تاي بسبب الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية أثناء مباراة الفريق و الدحيل القطرى فى إياب الدور 16 من بطولة دورى أبطال اسيا.

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