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دي بروين يحقق رقمًا قياسيًا في الدوري الإنجليزي

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إستطاع البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أن يحقق رقم مميز له في تاريخ مشاركاته في الممتاز.

وتمكن البلجيكي من صناع الهدف رقم 50

بعد أن أعطى تمريرة لزميله أجويرو، ليفتتح تسجيل أهداف السيتي أمام بورنموث في المبارة التي تقام الان، ضمن الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإنجليزي.

وساهم دي بروين في صناعة 50 هدفًا في الـ "بريميرليج" بعد 123 مباراة فقط، كأسرع لاعب يحقق هذا العدد من صناعة الاهداف، حيث كان مسعود اوزيل صاحب الرقم القياسي بـ 141 مشاركه. 

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