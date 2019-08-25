تمكن مانشستر سيتي من التقدم في الشوط الأول من مباراته أمام بورنموث بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا، على ملعب فيتنس فريست، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
بدأ السيتي المباراة بضغط قوي من أجل إحراز هدف مبكر، لفرض سيطرته على اللقاء، وهو ما تمكن من تحقيقه بهدف لسيرجيو اجويرو في الدقيقة 15.
وبالدقيقة 43 تمكن رحيم سترلينج من إحراز الهدفالثاني بعد تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء، ثم يودعها بالشباك بعد أنفراده بمرمى بورنموث.
وفي الوقت بدل من الضائع يتمكن بورنموث من تقليص الفارق بعد تسديد رائع من هاري ويلسون لركلة حرة مباشرة، سكنت شباك إيدرسون حارس السيتي الذب لم يتمكن من منعها.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يتقدم على بورنموث في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.