مانشستر سيتي يتقدم على بورنموث في الشوط الأول

تمكن مانشستر سيتي من التقدم في الشوط الأول من مباراته أمام بورنموث بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا، على ملعب فيتنس فريست، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ السيتي المباراة بضغط قوي من أجل إحراز هدف مبكر، لفرض سيطرته على اللقاء، وهو ما تمكن من تحقيقه بهدف لسيرجيو اجويرو في الدقيقة 15.

وبالدقيقة 43 تمكن رحيم سترلينج من إحراز الهدف

الثاني بعد تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء، ثم يودعها بالشباك بعد أنفراده بمرمى بورنموث.

وفي الوقت بدل من الضائع يتمكن بورنموث من تقليص الفارق بعد تسديد رائع من هاري ويلسون لركلة حرة مباشرة، سكنت شباك إيدرسون حارس السيتي الذب لم يتمكن من منعها.