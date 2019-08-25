قررت اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوة إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018/2019. وأقامت أندية النجوم وبتروجيت والداخلية دعوى برقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد الإتحاد المصري لكرة القدم فى الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدورى الممتاز إلى الدورى الممتاز (ب) ، وتداولت الجلسات أمام اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي ، والتي شهدت جلسة اليوم بقبول الدعوة وعودة الثلاثة فرق الى الدوري الممتاز. برقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد الإتحاد المصري لكرة القدم فى الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدورى الممتاز إلى الدورى الممتاز (ب) ، وتداولت الجلسات أمام اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي ، والتي شهدت جلسة اليوم بقبول الدعوة وعودة الثلاثة فرق الى الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مركز التسوية والتحكيم الرياضي يعيد بتروجيت والنجوم والداخلية للدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.