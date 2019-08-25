التايكوندو في المركز الثالث بالألعاب الإفريقية بـ11 ميدالية

عادت بعثه منتخب مصر للتايكوندو بعد المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، بعدما احتلت المركز الثالث في الترتيب خلف كل من المغرب الأول وكوت ديفوار الثاني.

وحصلت بعثة منتخب التايكوندو على 11ميدالية متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين عن طريق هداية ملاك وزن 67 ك وميسون إيهاب وزن 73 كجم، و8 ميداليات فضية عن طريق رضوى رضا وزن 57 ك ومعاذ نبيل وزن 58 ك ونور حسين وزن 49 عبد الرحمن درويش وزن 87+ ك وروان رفاعي وزن 62 ك صلاح خيري وزن 87 كجم وسيف عيسى وزن 74 ك وعبد الرحمن وائل وزن 68 ك، والميدالية البرونزية عن طريق منه ماهر وزن فوق 73 كجم.

وشهدت الدورة الحالية تراجعا ملحوظا في نتائج منتخب التايكوندو عن التي تحققت في الكونغو 2015 حيث حقق التايكوندو حينها المركز الأول

بـ15 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، بعدما نجح كل من سهام الصوالحي ورضوى رضا ونور حسين ومعاذ نبيل وغفران زكي ويوسف السيد ومنه الله ماهر في التتويج بالميدالية الذهبية، وكل من هداية ملاك وسيف حسين وميسون ايهاب وروان عبد الفتاح ميدالية فضية، في حين حصد كل من اية روبي وشوقي السعيد ومحمد ايمن وعبد الرحمن محمد ميدالية برونزية.

تراجع التايكوندو في الألعاب الافريقية ليس مفاجأة خلال الفترة الأخيرة والتي تشهد تطورا كبيرا في التايكوندو الإفريقي في ظل غياب الإهتمام من الاتحاد المصري الذي يشهد صراعات داخلية حول بعض الاختصاصات بين الأعضاء، ووجود مجاملات في الأجهزة الفنية

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واختيارات اللاعبين الذين يمثلون المنتخبات الوطنية

وعدم القدرة على توفير معسكرات إعداد قوية، رغم توافر الإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة للوصول إلى منصات التتويج.

تراجع المنتخب في الألعاب الافريقية ليس الأول منذ قدوم مجلس الإدارة الحالي، حيث كانت نتائج الفراعنة في أغلب البطولات التي شارك بها مخيبة للآمال، فلم يحقق المنتخب أي ميدالية في بطولة العالم بمانشستر مايو الماضي ولم يتجاوز أي لاعب دور الستة عشر ، أيضا لم يحقق منتخب التايكوندو سوى ذهبية واحدة لمحمد أيمن في بطولة كأس الرئيس، التي أقيمت في المغرب أبريل الماضي، على رغم مشاركة مصر في البطولة بـ11 لاعبًا ولاعبة.

الإخفاقات لم تقتصر فقط على المشاركات الخارجية بل إن نتائج المنتخب خلال بطولة مصر الدولية شهر فبراير الماضي كانت مؤشرًا على وجود أزمة في المنتخب، حيث مثل مصر في البطولة 29 لاعبًا، وحقق المنتخب خلال البطولة 5 ميدليات فقط وهو عدد الميداليات نفسه التي تم تحقيقها في نسخة 2018، فيما حقق المنتخب في نسخة 2017، 12 ميدالية متنوعة، وهو العام نفسه الذي تصدر فيه لاعبو مصر تصنيف الاتحاد الدولي.