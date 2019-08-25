بيراميدز يعلن تشكيل مواجهة النجم الكونغولي في الكونفدرالية

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره النجم الكونغولي، في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد، على ملعب برازافيل بالكونغو فى إياب الدور التمهيدى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وأنهى فريق بيراميدز استعداداته الأخيرة لمواجهة النجم الكونغولي في إياب الدور التمهيدي للكونفيدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بيراميدز برباعية مقابل هدف.
وضم تشكيل بيراميدز كلا من:
مهدي سليمان، عبدالله بكري، علي جبر، محمد حمدي، رجب بكار، دونجا، أحمد توفيق، عمر جابر، إريك، إبراهيم حسن، إسلام عيسي.
الاحتياطي: دعدور، أحمد ايمن منصور، طارق طه، محمود حمادة، دودو الجباس، جون أنطوي، إبراهيم عادل.
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