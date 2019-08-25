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الفشل مع المغربي آيت بناصر يقود بوردو نحو المصري المُهمش!

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محمود ماهر 0 تبليغ

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في أول تفاعل ملموس من أحد أندية الدوري الفرنسي الدرجة الأولى ليج آ، مع التصريحات التي أدلى بها المدير الفني لنادي آرسنال أوناي إيمري بشأن عدم منح محمد النني لأي فرصة هذا الموسم، تقدم نادي بوردو بطلب الحصول على توقيع الدولي المصري قبل غلق الميركاتو الصيفي الأوروبي مطلع الشهر المقبل.

بوردو عرض الحصول على النني بنظام الإعارة حتى نهاية موسم 2020/2019، وعلى ضوء مستواه مع الفريق سيتم تحديد إذا ما كان سيوقع معه النادي بعقد دائم أم لا.

وقال موقع Foot Mercato الليج آ قد يكون المحطة التالية للاعب المصري، نادي بوردو يريد إستعارة محمد النني من آرسنال بعد تعثر مفاوضاته مع لاعب وسط سانت إتيان، الدولي المغربي يوسف آيت بناصر.

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محمد النني وموستافي في تدريبات آرسنال (صور: Getty)
محمد النني وموستافي في تدريبات آرسنال (صور: Getty)

صاحب الـ 27 عامًا، يقضي عامه الثالث على التوالي مع آرسنال منذ انضمامه من بازل السويسري في الميركاتو الشتوي 2016 بمبلغ 12.5 مليون جنيه إسترليني.

ولم يُسجل النني أي هدف في 46 مباراة لعبها بالدوري الإنجليزي الممتاز رفقة المدفعجية، واكتفى بتسجيل هدف في الدوري الأوروبي وآخر في أمام على ملعب كامب نو، بالإضافة لصناعته 8 أهداف في جميع المسابقات.

واُستبعد لاعب المقاولون العرب الأسبق، الذي يحصل على 70 آلف إسترليني في الأسبوع، من تشكيلتي آرسنال الأساسية والاحتياطية خلال الثلاث مباريات الافتتاحية للفريق في هذا الموسم.

يوسف آيت بناصر، لاعب المغرب وسانت إتيان (صور: Getty)
يوسف آيت بناصر، لاعب المغرب وسانت إتيان (صور: Getty)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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