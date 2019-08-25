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رياضة | برشلونة يرسل العرض الأخير لضم نيمار

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جهز نادي برشلونة الإسباني العرض الأخير لطرحه على طاولة باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع نيمار دا سيلفا مهاجم سان جيرمان.

واكدت صحيفة ليكيب الفرنسية على أن برشلونة سيرسل عرضه الاخير خلال الساعات القادمة لضم البرازيلي وسيكون العرض عبارة عن دخول الفرنسي عثمان ديمبلي في الصفقة على سبيل الإعارة بالإضافة إلى دفع مبلغ من المال إلى إدارة ناصر الخليفي.

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى صفوف برشلونة حيث يرغب في استعادة مستواه واللعب بجوار ليونيل ولويس سوازير وعودة الأيام المميزة في الكامب نو بعد فترة صعبة في باريس.

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