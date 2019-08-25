رياضة | عاجل.. تشكيل بيراميدز أمام إيتول دو كونجو بلا مهاجمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل بيراميدز أمام إيتول دو كونجو بلا مهاجمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه للقاء إيتول دو كونجو الكونغولي في إياب الدور التمهيدي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

تشكيل بيراميدز أمام إيتول دو كونجو

حراسة المرمى: المهدي سليمان

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خط الدفاع: عبد الله بكري وعلي جبر ومحمد حمدي ورجب بكار

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وأحمد توفيق وعمر جابر

خط الهجوم: إيريك تراروي وإبراهيم حسن وإسلام عيسى

الغريب أن ثلاثي هجوم بيراميدز في مباراة اليوم هم في الأصل لاعبي وسط بينما يجلس على دكة البدلاء المهاجمين جون أنطوي ودودو الجباس مع أحمد أيمن منصور وطارق طه ومحمود حمادة وأحمد دعدور وإبراهيم عادل