رياضة | رد رسمي من برشلونة على التعاقد مع نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد رسمي من برشلونة على التعاقد مع نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناقلت تقار ير صحفية صباح اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن إرتباط إسم برشلونة بلاعبي يوفنتوس الايطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وربطت العديد من التقارير الأوروجوائية والإيطالية، برشلونة بالتعاقد مع رودريجو بنتانكور، لاعب وسط يوفنتوس، هذا الصيف في صفقة تبلغ 60 مليون يورو.

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وقال صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن مصادر من داخل برشلونة نفت نية النادي إبرام هذه الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع الأخير بين فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، ومسؤولي برشلونة كان يدعم صحة الأنباء المنتشرة عن صفقة بنتانكور.

وأوضحت موندو ديبورتيفو أن برشلونة يمتلك عددا كبيرا من الأسماء في خط الوسط، ولم ينجح في التخلص من أي لاعب، وبالتالي من الصعب أن يبرم صفقة جديدة.